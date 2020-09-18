Анастасия Макеева блеснула стройными ногами в облегающих джинсах
Фото: Instagram @makeevan
Макеева выстроила образ вокруг джинсов низкой посадки из темно-синего денима, которые подчеркнули заметно постройневшую фигуру звезды. С ними зарифмован свободный топ цвета терракоты и ремень из грубой кожи насыщенного шоколадного оттенка. Защищаться от осенней прохлады звезда кино взялась при помощи укороченного твидового жакета в сине-белую клетку, гамме которого вторят ботильоны цвета неба. Завершили стильный look на каждый день крупные солнцезащитные очки с «карамельными» линзами.
Поклонники поздравили Анастасию с открытием театрального сезона, а заодно — одарили массой теплых слов. «Карлсон, который живет на крыше, лишился пропеллера, увидев такую красивую женщину», «Совершенная!», «Настя, отлично выглядишь», «Похудела?», «Какая вы красавица» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @makeevan
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