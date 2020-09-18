Анастасия Макеева блеснула стройными ногами в облегающих джинсах

Поклонники поздравили Анастасию с открытием театрального сезона, а заодно — одарили массой теплых слов. «Карлсон, который живет на крыше, лишился пропеллера, увидев такую красивую женщину», «Совершенная!», «Настя, отлично выглядишь», «Похудела?», «Какая вы красавица» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @makeevan

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