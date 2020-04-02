Алсу в костюме конфетного цвета устроила домашний показ мод

Фолловеры оценили стильный look певицы. «Алсу, вашему изысканному вкусу остается только позавидовать. Вы очень женственны и в то же время весьма эффектны. Браво!», «Очаровательная девушка», «Самая красивая!», «Вам идет этот цвет», «Сама элегантность», «Стильная красавица» — пишут в комментариях».

Фото: Instagram

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