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Алсу в костюме конфетного цвета устроила домашний показ мод

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Заскучав в период самоизоляции, Алсу устроила домашний показ мод. 36-летняя певица похвасталась эффектным образом в самых нежных оттенках весны.

«Когда засиживаешься дома, невольно начинаешь очень расслабляться, причём «по всем фронтам». Первая неделя была очень активная — уборки, разборки, занятия, энтузиазма не отнять. Потом всё — на спад.. ну, лично у меня. Сегодня открылось второе дыхание и захотелось даже принарядиться, накраситься» — прокомментировала Алсу свою новую публикацию в Instagram.

На серии фото певица позирует в костюме конфетно-розового цвета со свободным блейзером длиной до середины бедра и брюками-палаццо с высокой талией. Свободные брюки сделали свое дело: ноги в них визуально кажутся бесконечными. Дополнением к аутфиту стала базовая деталь — простая белая футболка. Образ завершил макияж с акцентом на глаза. «Девочки, не забываем, что мы девочки! Выглядим хорошо при любых обстоятельствах!» — призвала звезда.

Фолловеры оценили стильный look певицы. «Алсу, вашему изысканному вкусу остается только позавидовать. Вы очень женственны и в то же время весьма эффектны. Браво!», «Очаровательная девушка», «Самая красивая!», «Вам идет этот цвет», «Сама элегантность», «Стильная красавица» — пишут в комментариях».

Фото: Instagram

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