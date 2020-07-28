Алсу в блейзере без бра vs Зара в строгом костюме: кому total black идет больше

Певица Зара часто экспериментирует с образами, умело балансируя между полюбившимся ей бохо, спортшиком и деловым стилем. На этот раз 37-летняя певица и мама двоих детей продемонстрировала дерзкий look, выстроенный вокруг безупречно скроенного брючного костюма с блейзером, дополненным текстильным поясом с акцентной пряжкой. «Дорогие женщины! Не забывайте, что вы сильные, красивые и невероятные!» — прокомментировала пост звезда.