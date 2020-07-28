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Алсу в блейзере без бра vs Зара в строгом костюме: кому total black идет больше

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Певица Алсу

Фото: Instagram @alsou_a

Сеть охватил международный челлендж Women Empowerment, запущенный в защиту от домашнего насилия. В числе поддержавших онлайн-акцию — Алсу и Зара, которые опубликовали чувственные снимки в лучших традициях power dressing (стиль сильных женщин — прим.ред). Выясняем, кому строгий блейзер идет больше!

Певица Зара часто экспериментирует с образами, умело балансируя между полюбившимся ей бохо, спортшиком и деловым стилем. На этот раз 37-летняя певица и мама двоих детей продемонстрировала дерзкий look, выстроенный вокруг безупречно скроенного брючного костюма с блейзером, дополненным текстильным поясом с акцентной пряжкой. «Дорогие женщины! Не забывайте, что вы сильные, красивые и невероятные!» — прокомментировала пост звезда.

Зара / Instagram @zara_music / Фото: Алексей Дупляков

Примерила «сильный» образ и Алсу, которая поделилась эффектным портретным снимком. Артистка позирует в приталенном блейзере с шелковыми лацканами, надетым на голое тело. В качестве акцентной детали — брутальный кожаный пояс с грубой металлической фурнитурой. Поклонники не скупились на комплименты: «Как куколка ручной работы в единственном экземпляре!», «Какая прелесть! Очень красиво!», «Нимфа», «Очень нежная и привлекательная», «Самая женственная и элегантная», — пишут в комментариях.

Алсу / Instagram @alsou_a

Кому, на ваш взгляд, смелый total black больше к лицу?

Фото: Instagram @zara_music / @alsou_a

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