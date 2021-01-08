Алсу, Орейро, Собчак и другие звезды в дерзких платьях-кольчугах
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
Алсу примерила мини-платье с «драматичными» рукавами и процитировала тенденции восьмидесятых. Мерцание наряда усилил блеск комплекта акцентных украшений с увесистыми камнями и бриллиантовым паве.
Ксения Собчак произвела настоящий фурор в Сети, устроив фотосессию в формате гламурного задержания. Телеведущая позирует в крошечном платье без бретелей, усыпанном тысячами кристаллов.
Примерила образ с диско-платьем и Мария Погребняк. Многодетная мама показала точеную фигуру во всей красе, сделав ставку на экстремально короткую длину и высокие шпильки.
40-й юбилей Ким Кардашьян решила отметить с шиком, поэтому отправилась вместе с дружной компанией на остров и устроила громкую вечеринку для близких. Сама именинница блистала в эффектном мини с корсетным топом, а ее старшая сестра Кортни выбрала платье-кольчугу в духе нулевых.
Вера Брежнева вооружилась гламурными доспехами и произвела эффект «вау». Певица надела соблазнительное бюстье, расшитое кристаллами, и объемный жакет с мерцающей бахромой.
Не так давно и Шакира вернула тренд 2000-х на микроплатья с максимально открытой спиной, за что получила не одну тысячу комплиментов от фанатов.
Фото: Instagram
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