Алсу, Орейро, Собчак и другие звезды в дерзких платьях-кольчугах

40-й юбилей Ким Кардашьян решила отметить с шиком, поэтому отправилась вместе с дружной компанией на остров и устроила громкую вечеринку для близких. Сама именинница блистала в эффектном мини с корсетным топом, а ее старшая сестра Кортни выбрала платье-кольчугу в духе нулевых.