Алсу, Лобода и другие звезды, которые не носят бра под жакеты
Фото: Instagram @alsou_a
Например, Алсу решила оставить побольше места для фантазии и слегка приоткрыла сатиновый жакет цвета шоколада. А ее американская коллега Кристина Агилера пошла дальше и экстремально распахнула дерзкий кожаный блейзер, под которым — абсолютно ничего, кроме мерцающего колье.
Брутальный образ получился у Натальи Рудовой в рамках одной из творческих съемок. Актриса позирует в брючном костюме с блейзером нараспашку и демонстрирует рельефный пресс, которому знатно достается на энергичных тренировках.
Тем же трюком воспользовалась и Светлана Лобода, которая давно успела встроить безупречно скроенные брючные костюмы всех мастей в ДНК собственного стиля.
А вот Екатерина Волкова призвала всех женщин, которые комплексуют из-за маленького размера бюста, полюбить себя. Актриса призналась, что ей нравится ее фигура, в частности, аккуратная грудь, и в ней она ничего не собирается менять.
Фото: Instagram
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