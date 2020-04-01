Алика Смехова в домашних трениках и объемном пуховике вышла на прогулку с собакой
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Я с семьей в деревенской самоизоляции. Мотя к другим собакам тоже не подходит… И да, у нас выпал снег...опять метель» — прокомментировала Смехова свой новый пост в Instagram. Звезда позирует в образе total black, держа на поводке любимую собаку. На ней — объемная дутая куртка, широкие спортивные брюки и массивные кроссовки. Дополнили расслабленный look контрастные перчатки лавандового цвета и лаконичная черная шапка.
Карантин внес свои коррективы в наряды звезд, и Алика Смехова, ранее интриговавшая фолловеров образами с роскошными мехами и маленькими черными платьями, перешла на сторону комфорта. О других стильных образах актрисы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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