Алика Смехова в домашних трениках и объемном пуховике вышла на прогулку с собакой

Карантин внес свои коррективы в наряды звезд, и Алика Смехова, ранее интриговавшая фолловеров образами с роскошными мехами и маленькими черными платьями, перешла на сторону комфорта. О других стильных образах актрисы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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