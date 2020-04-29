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Альбину Джанабаеву в прозрачной блузке и на шпильках в Сети сравнили с Шэрон Стоун

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Альбина Джанабаева

Фото: Instagram

Альбина Джанабаева блеснула в модной съемке и поделилась архивным фото. 41-летнюю певицу поклонники сравнили с американской актрисой Шэрон Стоун.

Джанабаева позирует в эффектном образе, выстроенном вокруг черного цвета. На ней — свободная полупрозрачная блузка, нарочито небрежно расстегнутая на первые несколько пуговиц. С ней зарифмованы лаконичные укороченные брюки-скинни и стильные босоножки на шпильках головокружительной высоты. Look дополнила простая прическа с собранными в пучок волосами и макияж в теплых бронзовых оттенках.

Фото: Instagram

Комплименты от поклонников не заставили себя ждать. «Шикарная женщина!», «Очень красивая и безумно талантливая», «Такое красивое фото», «Похожи здесь на Шэрон Стоун», «Волшебная!», «Такая нежная», «Вы прекрасны!», «Я сначала подумала, что это Шэрон Стоун!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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