Альбину Джанабаеву в прозрачной блузке и на шпильках в Сети сравнили с Шэрон Стоун

Джанабаева позирует в эффектном образе, выстроенном вокруг черного цвета. На ней — свободная полупрозрачная блузка, нарочито небрежно расстегнутая на первые несколько пуговиц. С ней зарифмованы лаконичные укороченные брюки-скинни и стильные босоножки на шпильках головокружительной высоты. Look дополнила простая прическа с собранными в пучок волосами и макияж в теплых бронзовых оттенках.