Альбина Джанабаева в классическом тренче и элегантной шляпке украсила обложку журнала

На обложке Джанабаева предстала в образе, построенном вокруг теплых песочных оттенков. На ней — классический двубортный тренч с рукавами 3/4, широкими лацканами и поясом, поставившим акцент на линии талии. С остромодной деталью сезона зарифмована элегантная шляпка молочного цвета, а завершением образа стало мерцающее колье и лаконичные серьги.