Альбина Джанабаева в классическом тренче и элегантной шляпке украсила обложку журнала
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Фото: Instagram
Альбина Джанабаева украсила весеннюю обложку женского журнала. В новой съемке 40-летняя певица примерила лаконичный, но эффектный монохромный аутфит.
На обложке Джанабаева предстала в образе, построенном вокруг теплых песочных оттенков. На ней — классический двубортный тренч с рукавами 3/4, широкими лацканами и поясом, поставившим акцент на линии талии. С остромодной деталью сезона зарифмована элегантная шляпка молочного цвета, а завершением образа стало мерцающее колье и лаконичные серьги.
Фото: Screenshot/burda.ru
И в повседневной жизни, и для съемок, и для светских выходов Альбина Джанабаева зачастую выбирает максимально естественный макияж и лаконичные наряды. О других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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