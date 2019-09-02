Акцентный принт и головокружительные шпильки: Полина Гагарина восхитила подписчиков стильным образом

«Какая красочная Полина! И какой завораживающий кадр!», «Платье потрясающее, как и сама Полина», «Балерина Майя Плисецкая и Вы – яркий кадр. Два сильных целеустремленных человека» – восхищаются фолловеры.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!