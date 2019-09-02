Акцентный принт и головокружительные шпильки: Полина Гагарина восхитила подписчиков стильным образом

Гагарина выбрала платье-миди из легкой струящейся ткани с многоцветным принтом. Фасон по типу кимоно вобрал все самые модные акценты сезона – широкий рукав, запа́х, свободный силуэт. Наряд дополнен миниатюрной поясной сумкой из стеганой кожи и высокими босоножками-гладиаторами на каблуке. Цвета платья совпали с граффити на одном из зданий в центре Москвы. «Мимикрирую» – шутливо прокомментировала снимок звезда.
«Какая красочная Полина! И какой завораживающий кадр!», «Платье потрясающее, как и сама Полина», «Балерина Майя Плисецкая и Вы – яркий кадр. Два сильных целеустремленных человека» – восхищаются фолловеры.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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