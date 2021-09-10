Агрессия и повышение ставки: о чем говорит брошь Эльвиры Набиуллиной

Например, в июне 2021 года ставка выросла на 0,5%, и в честь этого Эльвира Набиуллина надела брошь в виде ягуара в прыжке. Мера была и правда резкая — такая же, как представитель семейства кошачьих. Сама же председатель не сообщает, о чем говорят ее украшения, чтобы коллеги не скучали и не расслаблялись. Тем же оружием пользуется и американский дипломат и политический деятель Мадлер Олбрайт, которая держит в ежовых рукавицах даже президентов.