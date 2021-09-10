Агрессия и повышение ставки: о чем говорит брошь Эльвиры Набиуллиной
10 сентября стало известно, что ключевая ставка Центробанка выросла до 6,75% (на 0,25%) — это стало реакцией на рост инфляции. Показатели стали самыми высокими с осени 2019 года. Набиуллина прикрепила на лацкан брошь в виде спокойно лежащей дикой кошки. Предполагается, что она — символ агрессивных мер в борьбе с инфляцией, но в то же время — мирно дремлющий, так как ставка не была поднята до 7%, как это могло быть.
Фото: Screenshot / YouTube / Банк России
Например, в июне 2021 года ставка выросла на 0,5%, и в честь этого Эльвира Набиуллина надела брошь в виде ягуара в прыжке. Мера была и правда резкая — такая же, как представитель семейства кошачьих. Сама же председатель не сообщает, о чем говорят ее украшения, чтобы коллеги не скучали и не расслаблялись. Тем же оружием пользуется и американский дипломат и политический деятель Мадлер Олбрайт, которая держит в ежовых рукавицах даже президентов.
Фото: Dpa / YouTube / Банк России