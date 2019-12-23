Афрокосички и тотальный леопард: Бейонсе подчеркнула аппетитные формы «хищным» нарядом

Свой look певица продемонстрировала в деталях. Его составили лакированные черные туфли Мэри Джейн (с тонким ремешком на подъеме), очки в белой оправе «кошачий глаз», высокие перчатки с принтом, повторяющий анималистические мотивы платья – аксессуар был дополнен кольцом с увесистыми драгоценными камнями. Бейонсе использовала statement-украшения, надев акцентные серьги в форме цветов. Образ в африканском духе подчеркнули роскошные афрокосы.