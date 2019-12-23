Афрокосички и тотальный леопард: Бейонсе подчеркнула аппетитные формы «хищным» нарядом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Американская поп-дива позирует в дерзком аутфите, облачившись в леопард с ног до головы. Бейонсе надела облегающее платье без бретелей и с глубоким декольте. Силуэтный наряд с баской поставил акцент на соблазнительных формах звезды.
Свой look певица продемонстрировала в деталях. Его составили лакированные черные туфли Мэри Джейн (с тонким ремешком на подъеме), очки в белой оправе «кошачий глаз», высокие перчатки с принтом, повторяющий анималистические мотивы платья – аксессуар был дополнен кольцом с увесистыми драгоценными камнями. Бейонсе использовала statement-украшения, надев акцентные серьги в форме цветов. Образ в африканском духе подчеркнули роскошные афрокосы.
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Фото: Instagram
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