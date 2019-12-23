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Афрокосички и тотальный леопард: Бейонсе подчеркнула аппетитные формы «хищным» нарядом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Бейонсе смело примеряет самые дерзкие образы, миксуя акцентные принты и текстуры. 38-летняя певица опубликовала в своем Instagram серию снимков в леопардовом total look, чем привела поклонников в восторг.

Американская поп-дива позирует в дерзком аутфите, облачившись в леопард с ног до головы. Бейонсе надела облегающее платье без бретелей и с глубоким декольте. Силуэтный наряд с баской поставил акцент на соблазнительных формах звезды.

Свой look певица продемонстрировала в деталях. Его составили лакированные черные туфли Мэри Джейн (с тонким ремешком на подъеме), очки в белой оправе «кошачий глаз», высокие перчатки с принтом, повторяющий анималистические мотивы платья – аксессуар был дополнен кольцом с увесистыми драгоценными камнями. Бейонсе использовала statement-украшения, надев акцентные серьги в форме цветов. Образ в африканском духе подчеркнули роскошные афрокосы.

О других стильных образах Бейонсе читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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