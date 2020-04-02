82-летняя Джейн Фонда в силуэтном жакете украсила обложку глянца

Сегодня Джейн Фонду обязали к режиму социальной изоляции, и теперь она планирует взять 2-летний перерыв в работе, чтобы совершить поездку по стране и собрать голоса в поддержку борьбы против климатических изменений. Звезда считает, что она — лучший посланник, потому что «она старая». «Мне 82, что очень кстати, ведь люди подумают: «Что ж, если она может это, то и мы можем» — делится Фонда.