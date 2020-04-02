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82-летняя Джейн Фонда в силуэтном жакете украсила обложку глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Джейн Фонда, которую весь мир помнит по энергичным видео-тренировкам в миниатюрных боди с пайетками, украсила обложку американского Elle. 82-летняя актриса блеснула в эффектном брючном костюме с приталенным жакетом, показав стройную фигуру и рассказав о своей активистской деятельности.

Джейн Фонда отказалась быть «престарелой звездой кино» и решила использовать свою популярность в акциях протеста. В октябре 2019 года звезда вместе с единомышленниками вышла к зданию Конгресса США, чтобы остановить добычу ископаемого топлива. В этот день Фонда была арестована.

Это было громкое заявление, которое Джейн сделала спустя годы. Звезда признается, что 1980-х, когда ее видео-тренировки собирали у экранов миллионы людей, средства с продаж она отдавала в фонд организации ее мужа, политического активиста Тома Хайдена. Перед запуском проекта актриса хотела открыть свой ресторан, но решила: «Единственная вещь, в которой я разбираюсь — это тренировки» — цитирует Elle. И это был успех: на видео уроками аэробики в ярких боди имели прибыль в 17 миллионов долларов.

Фото: Instagram

Сегодня Джейн Фонду обязали к режиму социальной изоляции, и теперь она планирует взять 2-летний перерыв в работе, чтобы совершить поездку по стране и собрать голоса в поддержку борьбы против климатических изменений. Звезда считает, что она — лучший посланник, потому что «она старая». «Мне 82, что очень кстати, ведь люди подумают: «Что ж, если она может это, то и мы можем» — делится Фонда.

Фото: Instagram

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