73-летняя герцогиня Корнуольская надела платье, в котором уже появлялась на публике
Фото: Globallook
Герцогиня верно подметила, что наряд из фактурной ткани морского синего оттенка ей определенно к лицу. А-силуэт, длина до середины колен, сдержанный и элегантный стиль — каждая деталь отвечает предписаниям королевского дресс-кода. Спереди — длинная молния, кокетливо расстегнутая у горловины. В качестве акцента — крупная брошь в форме черепахи и пара броских подвесок на шее. В рифму к платью — защитная маска с пестрым «павлиньим» принтом от бренда Fiona Clare, стоимость которой — £38 (около 3600 рублей — прим. ред.), сообщает Daily Mail. Дополнили образ лаконичные туфли из кожи карамельного цвета на устойчивом каблуке и остромодный аксессуар сезона — вместительная плетеная сумка с бамбуковыми ручками.
Фото: Globallook
Любопытно, что в этом наряде, правда, без защитной маски, Камилла уже выходила в свет этим летом. И июне она посетила королевскую больницу в Глостере, и для визита выбрала этот же наряд и туфли. Любит повторять особо удачные образы и испанская королева Летиция, которая часто дает вторую жизнь вещам из своего гардероба. Больше о стиле монаршей особы — на Passion.ru.
Фото: Globallook
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