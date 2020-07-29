73-летняя герцогиня Корнуольская надела платье, в котором уже появлялась на публике

Любопытно, что в этом наряде, правда, без защитной маски, Камилла уже выходила в свет этим летом. И июне она посетила королевскую больницу в Глостере, и для визита выбрала этот же наряд и туфли. Любит повторять особо удачные образы и испанская королева Летиция, которая часто дает вторую жизнь вещам из своего гардероба. Больше о стиле монаршей особы — на Passion.ru.