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70-летняя Алла Пугачева надела прозрачный топ и подчеркнула стройность ног высокими гольфами на стильной фотосессии

Алла Пугачева выбрала дерзкий образ для съемки постера к юбилейному концерту.

Фотография 70-летней Аллы Пугачевой, которая была опубликована в официальном Instagram-аккаунте программы «Доброе Утро» на Первом канале, вызвала массу восторгов у подписчиков.

«Совсем скоро киноконцерт "Алла Пугачева. Тот самый концерт"», — анонсировал администратор.

«Какая она красивая», «Невероятная! Ждем с нетерпением», «Единственного человека, которого бы я мечтала увидеть и услышать вживую - это мой кумир Алла Пугачева», «Красавица Алла!!!! Ждем премьеры», «Аллочка Вы супер», «Алла всегда супер», «Очень крутая», «Огонь», «Браво Алла Борисовна», — пишут восхищенные фолловеры.

Фотографом, запечатлевшим Примадонну в дерзком образе для постера к юбилейному концерту, стал Роман Ерофеев.

«Ого ничего себе», «Боже, поп-королева Пугачева», «Глыба мирового шоу-бизнеса», «Какая Алла шикарная», «Вауч», — восхищены подписчики его блога.

Фото и видео: instagram

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