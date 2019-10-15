70-летняя Алла Пугачева надела прозрачный топ и подчеркнула стройность ног высокими гольфами на стильной фотосессии
Фотография 70-летней Аллы Пугачевой, которая была опубликована в официальном Instagram-аккаунте программы «Доброе Утро» на Первом канале, вызвала массу восторгов у подписчиков.
«Совсем скоро киноконцерт "Алла Пугачева. Тот самый концерт"», — анонсировал администратор.
«Какая она красивая», «Невероятная! Ждем с нетерпением», «Единственного человека, которого бы я мечтала увидеть и услышать вживую - это мой кумир Алла Пугачева», «Красавица Алла!!!! Ждем премьеры», «Аллочка Вы супер», «Алла всегда супер», «Очень крутая», «Огонь», «Браво Алла Борисовна», — пишут восхищенные фолловеры.
Фотографом, запечатлевшим Примадонну в дерзком образе для постера к юбилейному концерту, стал Роман Ерофеев.
«Ого ничего себе», «Боже, поп-королева Пугачева», «Глыба мирового шоу-бизнеса», «Какая Алла шикарная», «Вауч», — восхищены подписчики его блога.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!