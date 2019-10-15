70-летняя Алла Пугачева надела прозрачный топ и подчеркнула стройность ног высокими гольфами на стильной фотосессии

«Совсем скоро киноконцерт "Алла Пугачева. Тот самый концерт"», — анонсировал администратор.

«Какая она красивая», «Невероятная! Ждем с нетерпением», «Единственного человека, которого бы я мечтала увидеть и услышать вживую - это мой кумир Алла Пугачева», «Красавица Алла!!!! Ждем премьеры», «Аллочка Вы супер», «Алла всегда супер», «Очень крутая», «Огонь», «Браво Алла Борисовна», — пишут восхищенные фолловеры.

Фотографом, запечатлевшим Примадонну в дерзком образе для постера к юбилейному концерту, стал Роман Ерофеев.