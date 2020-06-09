7-летнюю дочь Кортни Кардашьян высмеяли за дутые ботинки-гиганты

8 июня Канье Уэст получал многочисленные поздравления с 43-летием. «Ты всегда вдохновляешь меня быть лучше, с Днем рождения» — прокомментировала Кортни свою публикацию. Старшая из сестер Кардашьян выбрала тотальный oversize, выстроив свой образ вокруг гиперобъемной толстовки, будто снятой с чужого плеча, и широких брюк, практически полностью закрывающих остроносые туфли на высоких шпильках. Аутфит Пенелопы состоит из свободной белой рубашки в комплекте с брюками, дутой жилетки и огромных ботинок цвета хаки на высокой брутальной подошве.

Look девочки, в частности, ее обувь от Yeezy (бренда Канье Уэста), стали причиной бурных обсуждений в Сети. «Как она ходит в этих рыбацких сапогах?!», «О боже, вот это ботинки!», «Что это такое у ребенка на ногах?», «Во что она обута?», «Во что одели ребенка?!», «Когда мама купила сапоги на вырост», «Бедная девочка, что на нее нацепили!», «Ботинки Пенелопы, видимо, принадлежат Кортни» — пишут в комментариях.