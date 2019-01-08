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69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах

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я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин и Алла Пугачева с друзьями

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Примадонна и ее супруг Максим Галкин приехали в гости к давним друзьям.

Это Рождество Алла Борисовна Пугачева по традиции отметила в близком кругу — вместе с мужем Максимом Галкиным она пришла в гости к Александру и Иде Достман. С этой четой артистка дружит много лет. И накануне вечером Максим опубликовал снимок с вечеринки в своем микроблоге, на котором можно посмотреть, как его супруга-модница оделась на торжество.

Кто-то из гостей примерил спортивный костюм, кто-то выбрал наряд в стиле casual, и только Алла Борисовна выглядела настоящей принцессой. Примадонна надела шелковую кремовую блузку, короткую юбку-шорты, высокие ботильоны и кепи и произвела фурор своим молодежным образом.

Интернет-пользователи осыпали любимицу комплиментами, однако не все были в восторге. «Чему восхищаетесь? 70 лет. Бабушка ваша бы так нарядилась, смехота», «У богатых свои причуды», «Старость надо уметь принимать, а не цепляться», — написали некоторые комментаторы в Instagram Галкина.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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