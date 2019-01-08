69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах

Это Рождество Алла Борисовна Пугачева по традиции отметила в близком кругу — вместе с мужем Максимом Галкиным она пришла в гости к Александру и Иде Достман. С этой четой артистка дружит много лет. И накануне вечером Максим опубликовал снимок с вечеринки в своем микроблоге, на котором можно посмотреть, как его супруга-модница оделась на торжество.

Кто-то из гостей примерил спортивный костюм, кто-то выбрал наряд в стиле casual, и только Алла Борисовна выглядела настоящей принцессой. Примадонна надела шелковую кремовую блузку, короткую юбку-шорты, высокие ботильоны и кепи и произвела фурор своим молодежным образом.