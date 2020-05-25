66-летняя Успенская примерила образ «подружки рокера» с дерзкими кожаными брюками и блестящим топом

Поклонников модный эксперимент Успенской не оставил равнодушными. «Красавица Любочка», «Изумительно красивая женщина», «Как всегда самая лучшая!», «Образ, фото — просто бомба!», «Всегда в потрясающей форме», «Богиня!», «Какая вы стильная» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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