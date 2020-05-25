66-летняя Успенская примерила образ «подружки рокера» с дерзкими кожаными брюками и блестящим топом
Фото: Instagram
«Дождливая погода навевает романтику. Хочется песен под гитару у костра и шумную компанию веселых, любимых друзей рядом» — поделилась звезда в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
На фото Любовь позирует в смелом наряде, построенном вокруг прямых брюк из плотной черной кожи, дополненным ремнем с мерцающими кристаллами. К ним певица подобрала облегающий топ от Versace с длинным рукавом из прозрачной сетки, усыпанной разноцветными пайетками. Завершили эффектный look в духе подружки рокера сапоги на устойчивом каблуке, декорированные металлическими заклепками.
Поклонников модный эксперимент Успенской не оставил равнодушными. «Красавица Любочка», «Изумительно красивая женщина», «Как всегда самая лучшая!», «Образ, фото — просто бомба!», «Всегда в потрясающей форме», «Богиня!», «Какая вы стильная» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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