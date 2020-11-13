65-летняя Хакамада похвасталась стройными ногами в мини-платье
Фото: Instagram @irina_hakamada
Хакамада позирует в черном платье-блейзере свободного силуэта. Узнаваемый стиль журналистки подчеркивает крой по мотивам деконструктивизма, а женственность — длина мини. Ирине однозначно есть чем похвастаться, помимо багажа знаний и мудрости. Наряд в совокупности с прозрачными капроновыми колготками и дерзкими лакированными лодочками цвета острого перца поставил акцент на бесконечных ногах политика. «Что, решили грущу? Нет. Просто задумалась…О человечестве», — загадочно прокомментировала пост Хакамада.
Поклонники осыпали Ирину сотнями восторженных комплиментов. «Думать о человечестве в красных лодочках — идеально», «Туфли — огонь!», «В такой маленькой и хрупкой женщине присутствует такое большое количество мудрости, красоты и изящества», «В таких туфлях грустить немыслимо!», «Умная, красивая, стильная!», «Шикарная Ирина», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @irina_hakamada
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