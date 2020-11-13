65-летняя Хакамада похвасталась стройными ногами в мини-платье

Хакамада позирует в черном платье-блейзере свободного силуэта. Узнаваемый стиль журналистки подчеркивает крой по мотивам деконструктивизма, а женственность — длина мини. Ирине однозначно есть чем похвастаться, помимо багажа знаний и мудрости. Наряд в совокупности с прозрачными капроновыми колготками и дерзкими лакированными лодочками цвета острого перца поставил акцент на бесконечных ногах политика. «Что, решили грущу? Нет. Просто задумалась…О человечестве», — загадочно прокомментировала пост Хакамада.