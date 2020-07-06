65-летняя Ирина Хакамада блеснула подтянутым прессом в свободном кроп-топе и облегающих шортах
Фото: Instagram @irina_hakamada
Известная бизнес-тренер и писатель собрала сотни комплиментов эффектным аутфитом, выстроенным вокруг кипенно-белого цвета. Летнее настроение поддержали не только движения под бодрую музыку, но и модные детали. Укороченный топ с V-образным вырезом и рукавом-кимоно подчеркнул бронзовый загар Ирины, тонкие изгибы талии и рельефный пресс. В комплекте — бриджи с крупными накладными карманами и низкой посадкой. С гаммой образа зарифмованы все еще актуальные казаки и оправа крупных очков с темными линзами. Завершила образ вместительная поясная сумка в оттенке пудры, а стильной защитой от солнца стал козырек черного цвета.
Жаркий танец и аутфит Хакамады не оставил равнодушными фолловеров. Поклонники не жалели комплиментов, восхищаясь стилем и фигурой писательницы. «Всем бы такую фигуру, как у Ирины», «Ирина, вы самая стильная, модная и всегда на нужной волне», «Стиль и свобода во всем — движениях, одежде, ветерке, который так окутывает. Круто!», «Мне бы такое тело сейчас!», «Вы богиня!», «Вдохновляете», «Ирина, жгите, молодец! Возраст — это только знаки на государственной бумаге» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Ирины Хакамады
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