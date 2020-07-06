65-летняя Ирина Хакамада блеснула подтянутым прессом в свободном кроп-топе и облегающих шортах

Известная бизнес-тренер и писатель собрала сотни комплиментов эффектным аутфитом, выстроенным вокруг кипенно-белого цвета. Летнее настроение поддержали не только движения под бодрую музыку, но и модные детали. Укороченный топ с V-образным вырезом и рукавом-кимоно подчеркнул бронзовый загар Ирины, тонкие изгибы талии и рельефный пресс. В комплекте — бриджи с крупными накладными карманами и низкой посадкой. С гаммой образа зарифмованы все еще актуальные казаки и оправа крупных очков с темными линзами. Завершила образ вместительная поясная сумка в оттенке пудры, а стильной защитой от солнца стал козырек черного цвета.