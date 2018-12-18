65-летняя Брижит Макрон надела шарф и подчеркнула стройные ноги на встрече с молодыми гандболистками

Стиль первой леди Франции становится поводом для обсуждения в СМИ чуть ли не после каждого ее выхода в свет. На этот раз 65-летняя Брижит Макрон показала, как с помощью пропорций удачно преподнести сильные стороны фигуры.
Сопровождая мужа на встрече с представительницами женской сборной Франции по гандболу в Елисейском дворце, супруга президента подчеркнула стройность своих ног. Она надела темно-синюю юбку-миди, классические лодочки, а на шею намотала шарф, который выглядел весьма массивным в паре с темно-синим жакетом. Кольцо с крупным синим драгоценным камнем дополнило образ.
Эммануэль и Брижит Макрон поздравили девушек-гандболисток с тем, что они подарили сборной Франции первый в истории титул чемпиона европейского первенства, победив в финале чемпионата Европы российскую команду 16 декабря.
Текст: Роза Ветрова
Фото: eastnews, Panoramic / G20 Argentina / Reporters / Laurie Dieffembacq / Benoit Doppagne / Mehdi Taamallah / White House / globallookpress