65-летняя Брижит Макрон надела шарф и подчеркнула стройные ноги на встрече с молодыми гандболистками

Стиль первой леди Франции становится поводом для обсуждения в СМИ чуть ли не после каждого ее выхода в свет. На этот раз 65-летняя Брижит Макрон показала, как с помощью пропорций удачно преподнести сильные стороны фигуры.

Сопровождая мужа на встрече с представительницами женской сборной Франции по гандболу в Елисейском дворце, супруга президента подчеркнула стройность своих ног. Она надела темно-синюю юбку-миди, классические лодочки, а на шею намотала шарф, который выглядел весьма массивным в паре с темно-синим жакетом. Кольцо с крупным синим драгоценным камнем дополнило образ.