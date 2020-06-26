62-летняя Марина Юдашкина впечатлила поклонников нежным образом с «цветочным» платьем

Фолловеры не скрывали восхищения и щедро одаривали супругу Валентина Юдашкина комплиментами. «Как я восхищаюсь Мариной, так выглядеть!», «Вы прелесть!», «Марина, как вы прекрасны и добро излучаете», «Великолепна!», «Красотка» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Марины Юдашкиной

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