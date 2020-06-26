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62-летняя Марина Юдашкина впечатлила поклонников нежным образом с «цветочным» платьем

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Марина Юдашкина

Фото: Instagram @marinayudashkina

Марина Юдашкина поделилась солнечным летним фото в своем Instagram. 62-летняя супруга известного российского дизайнера впечатлила поклонников элегантным образом и показала, как носить остромодный флористический принт.

«Доброе, солнечное утро! Всем хорошего настроения!» — пожелала Марина в тексте публикации (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). На фото Юдашкина позирует в нежном наряде из легкой ткани с растительными мотивами — настоящее модное спасение от жары. Неброский цветочный паттерн органично дополняет молочно-белое платье без рукавов свободного силуэта.

Марина Юдашкина / Instagram @marinayudashkina

Акцентом аутфита стали эффектные солнцезащитные очки круглой формы с зеркальными линзами. В качестве гармоничного завершения — пара украшений: колье с крупной жемчужиной на тонкой, едва заметной цепочке и крупное кольцо на пальце. Лаконичный, но определенно стильный образ доказал, что ставка на простоту и понятные сочетания никогда не проигрывает.

Фолловеры не скрывали восхищения и щедро одаривали супругу Валентина Юдашкина комплиментами. «Как я восхищаюсь Мариной, так выглядеть!», «Вы прелесть!», «Марина, как вы прекрасны и добро излучаете», «Великолепна!», «Красотка» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Марины Юдашкиной

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