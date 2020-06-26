62-летняя Марина Юдашкина впечатлила поклонников нежным образом с «цветочным» платьем
Фото: Instagram @marinayudashkina
«Доброе, солнечное утро! Всем хорошего настроения!» — пожелала Марина в тексте публикации (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). На фото Юдашкина позирует в нежном наряде из легкой ткани с растительными мотивами — настоящее модное спасение от жары. Неброский цветочный паттерн органично дополняет молочно-белое платье без рукавов свободного силуэта.
Акцентом аутфита стали эффектные солнцезащитные очки круглой формы с зеркальными линзами. В качестве гармоничного завершения — пара украшений: колье с крупной жемчужиной на тонкой, едва заметной цепочке и крупное кольцо на пальце. Лаконичный, но определенно стильный образ доказал, что ставка на простоту и понятные сочетания никогда не проигрывает.
Фолловеры не скрывали восхищения и щедро одаривали супругу Валентина Юдашкина комплиментами. «Как я восхищаюсь Мариной, так выглядеть!», «Вы прелесть!», «Марина, как вы прекрасны и добро излучаете», «Великолепна!», «Красотка» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Марины Юдашкиной
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