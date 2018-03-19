62-летняя Лариса Долина удивила блестящим мини
Певица решила поздравить переизбранного президента Владимира Путина с победой и выбрала для этой цели довольно смелый кадр. Лариса Александровна позировала в коротком и очень ярком платье в гримерке — должно быть, перед выступлением.
«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с победой! #путин #владимирпутин #ввп #россиявперед не стоит винить во всем президента, он такой же человек как и мы, стараясь помочь всем. Многие его осуждают, но ведь самое главное это мирное небо, которое он нам дарит!» — так подписала звезда снимок (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, не так давно Долина сделала татуировку в виде портрета своей любимой кошки, и интернет-пользователи жестко раскритиковали ее за это. Впрочем, дива не обращает внимания на негативные комментарии.
Фото: Instagram