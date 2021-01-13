61-летняя Лариса Вербицкая похвасталась осиной талией в силуэтном платье
Фото: Instagram @larisa_verbitskaya
Вербицкая позирует в облегающем платье из мягкого трикотажа дымчатого цвета. Наряд подчеркнул соблазнительные изгибы звезды. Акцентирует внимание на точеной талии многоярусная поясная сумка, которая смутила поклонников: многие посчитали аксессуар лишним. «Этот мешок с портупеей — ну совсем не ваше одеяние», «Сумка лишняя», «Атрибутика — ужас тихий», «Что это за черные прибамбасы», «А в сумке что? Почтальон», «Переборщили с сумочками», — насмехались фолловеры.
Look Ларисы Вербицкой восхитил подписчиков: «Какая вы красивая! Стиль!», «Такой образ интересный! Платье уютное», «Очень приятно видеть вас молодой, цветущей и неувядающей», «Икона стиля», — пишут в комментариях. О других эффектных образах Ларисы Вербицкой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @larisa_verbitskaya
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