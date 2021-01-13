61-летняя Лариса Вербицкая похвасталась осиной талией в силуэтном платье

Вербицкая позирует в облегающем платье из мягкого трикотажа дымчатого цвета. Наряд подчеркнул соблазнительные изгибы звезды. Акцентирует внимание на точеной талии многоярусная поясная сумка, которая смутила поклонников: многие посчитали аксессуар лишним. «Этот мешок с портупеей — ну совсем не ваше одеяние», «Сумка лишняя», «Атрибутика — ужас тихий», «Что это за черные прибамбасы», «А в сумке что? Почтальон», «Переборщили с сумочками», — насмехались фолловеры.