60-летняя Стоун в сетчатом прозрачном платье затмила всех гостей на вечеринке в честь «Грэмми»

Голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает доказывать, что время над ней не властно. На благотворительную вечеринку Стивена Тайлера в честь «Грэмми» звезда надела полностью прозрачное платье в крупную сетку — разумеется, на черное боди.

По сообщениям инсайдеров порталу The Daily Mail, в этот вечер Шэрон собрала максимум комплиментов, поскольку выглядела действительно потрясающе — как минимум на 20 лет моложе своего возраста.