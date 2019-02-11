60-летняя Стоун в сетчатом прозрачном платье затмила всех гостей на вечеринке в честь «Грэмми»

Голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает доказывать, что время над ней не властно. На благотворительную вечеринку Стивена Тайлера в честь «Грэмми» звезда надела полностью прозрачное платье в крупную сетку — разумеется, на черное боди.
По сообщениям инсайдеров порталу The Daily Mail, в этот вечер Шэрон собрала максимум комплиментов, поскольку выглядела действительно потрясающе — как минимум на 20 лет моложе своего возраста.
Напомним, недавно стало известно, что актриса бросила своего экс-бойфренда, молодого итальянского бизнесмена, ради нового возлюбленного — номинанта на Нобелевскую премию мира, журналиста Энцо Курсио. Странно только, почему сеньор Курсио не сопровождал Стоун на масштабном светском мероприятии...
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kika Press, Nancy Kaszerman, Lisa O'Connor, Panoramic, Faye Sadou/AdMedia / Global Look Press, Instagram, East News