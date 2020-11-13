6-летняя дочка Тимати и Шишковой примерила мамины туфли и умилила Сеть

Алиса, дочь Алены Шишковой и Тимура Юнусова, примерила мамины туфли и похвасталась умением уверенно балансировать на запредельно высоких шпильках. На фото девочка позирует в лодочках из лакированной кожи насыщенного алого оттенка. Семейный look объединяет микс черного и красного цветов, а также футболки Philipp Plein с похожими принтами. Алена подчеркнула бесконечные стройные ноги леггинсами, а Алиса блеснула в юбке из денима.

Поклонников позабавили семейные фото, которые собрали сотни теплых слов и комплиментов. «Девчонки, крутые какие!», «Алена, вы очень красивая девушка, просто неземная», «Уже с маму ростом!», «Классные девчушки», «Вы обе куколки», «Алиса девочка-девочка, ей так идет», «Как Алисе идет этот look», «Какие ножки!», «Такие милые красавицы», — пишут в комментариях.