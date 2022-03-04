Безупречная кожа и ноль морщин: 59-летняя Деми Мур восхитила молодым и цветущим видом
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Фото: Eastnews
На модном показе Cloe на Неделе моды в Париже собралось много звезд, сообщает Daily Mail. Одной из них стала Деми Мур. Голливудская актриса выглядела невероятно молодо для 59 лет и продемонстрировала идеальную гладкую кожу и стройную фигуру. Женщина получила множество комплиментов от поклонников. Деми Мур продолжает поражать своим внешним видом и может дать фору молодым девушкам. Она не боится экспериментировать и часто отдает предпочтение экстравагантным образам. Однако в этот раз актриса была замечена в скромном наряде.
Фото: Eastnews
Звезда предстала в черном джемпере, который дополнила кремовым тренчем. Деми подчеркнула шикарную фигуру белой макси-юбкой с плетеным ремешком, что придало образу уютность. Образ актриса решила дополнить непромокаемыми черными ботильонами на бежевой подошве и белым клатчем с боковой деревянной ручкой.
Деми Мур в очередной раз отдала предпочтение супергладким прядям, которые эффектно отражают вспышки папарацци. Макияж на звезде был в нюдовых тонах, что подчеркнуло ее естественную красоту.
Фото и видео: GettyImages, Eastnews, Global Look Press, Passion.ru