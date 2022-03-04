Безупречная кожа и ноль морщин: 59-летняя Деми Мур восхитила молодым и цветущим видом

На модном показе Cloe на Неделе моды в Париже собралось много звезд, сообщает Daily Mail. Одной из них стала Деми Мур. Голливудская актриса выглядела невероятно молодо для 59 лет и продемонстрировала идеальную гладкую кожу и стройную фигуру. Женщина получила множество комплиментов от поклонников. Деми Мур продолжает поражать своим внешним видом и может дать фору молодым девушкам. Она не боится экспериментировать и часто отдает предпочтение экстравагантным образам. Однако в этот раз актриса была замечена в скромном наряде.