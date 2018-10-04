56-летняя Роза Сябитова экспериментирует со стилем

«Согласна с Вами, очень стильно», «Мне очень нравится. Непринуждённо, комфортно и стильно. Как раз то, что нужно. Роза, это замечательный выбор», «Роза у Вас фигурка хорошая, Вам очень хорошо! Удачи», «Мне кажется , что брюки Вас делают моложе», — хвалят одни.

«Роза, надо костюмчик поярче, этот простоват», «Колхозный вариант», «Клетка с полоской и горох? Смело», «Непонятное сочетание всех вещей что то лишнее...», «Не получился ансамбль. Каждая вещь как-то сама по себе. А жакет, как с чужого плеча. Роза, при всем уважении, это безвкусица», — критикуют другие.

А на чьей стороне вы?

Фото: instagram