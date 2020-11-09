52-летняя Стриженова в платье с рукавами-гигантами произвела фурор в Сети

Стриженова позирует в окружении природы, и наряд для съемки подобран весьма эффектный. Телеведущая оставила ультраяркие наряды, в которых зрители привыкли видеть ее в эфире, и примерила макси-платье цвета мокрого асфальта. Не заскучать от темно-серого оттенка и скромного фасона помогли гиперобъемные фактурные рукава, которые добавили образу драматичности. Новый для Екатерины образ дополнил неброский макияж и прическа с распущенными и гладко уложенными волосами.