52-летняя Стриженова в платье с рукавами-гигантами произвела фурор в Сети
Фото: Instagram @strizhenovae
Стриженова позирует в окружении природы, и наряд для съемки подобран весьма эффектный. Телеведущая оставила ультраяркие наряды, в которых зрители привыкли видеть ее в эфире, и примерила макси-платье цвета мокрого асфальта. Не заскучать от темно-серого оттенка и скромного фасона помогли гиперобъемные фактурные рукава, которые добавили образу драматичности. Новый для Екатерины образ дополнил неброский макияж и прическа с распущенными и гладко уложенными волосами.
Фото: Instagram @strizhenovae
Поклонники осыпали звезду эфиров восторженными комплиментами. «Катя, вы прекрасны!», «С годами хорошеете», «Очень эффектно смотритесь», «Потрясающе стильно!», «Ну какая же вы красотка!», «Роскошная!», «Платье — супер, вам очень идет», «Фантастическая Екатерина!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Екатерины Стриженовой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @strizhenovae
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