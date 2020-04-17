52-летняя Стриженова в наряде цвета «Барби» нарвалась на критику в Сети
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Стриженова позирует в прямом двубортном пальто цвета неоновой фуксии, укрываясь от дождя под розовым чехлом для одежды. Акцент образа поставлен на аксессуары. В качестве дополнения к флуоресцентному оттенку пальто Екатерина выбрала очки-вайфареры в оправе конфетного цвета, защитную маску с полихромным абстрактным принтом и сумку-шоппер, рифмующуюся с ней. «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной… когда можно вылезти из норки и пойти на работу!» — прокомментировала публикацию ведущая.
Не все оценили яркий образ Екатерины Стриженовой. «Отписываюсь от вас! Раньше вы мне нравились, но сейчас это просто ужас! Вещаете с ТВ про «корону», и тут же этот стрем — сумка, маска и пр.», «Россия сходит с ума, уже и маски брендовые», «Кому коронавирус, а кому — демонстрация всякого барахла», «Перебор, конечно», «Очки в дождь зачем?». Другие же поддержали актрису комплиментами: «Оставаться женщиной в любой ситуации! Вы просто чудо», «Мэри Поппинс отдыхает!», «Благодарим за позитив! Вы восхитительны», «Вы прямо весна! Яркая, красивая».
Фото: Instagram
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