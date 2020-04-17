52-летняя Стриженова в наряде цвета «Барби» нарвалась на критику в Сети

Не все оценили яркий образ Екатерины Стриженовой. «Отписываюсь от вас! Раньше вы мне нравились, но сейчас это просто ужас! Вещаете с ТВ про «корону», и тут же этот стрем — сумка, маска и пр.», «Россия сходит с ума, уже и маски брендовые», «Кому коронавирус, а кому — демонстрация всякого барахла», «Перебор, конечно», «Очки в дождь зачем?». Другие же поддержали актрису комплиментами: «Оставаться женщиной в любой ситуации! Вы просто чудо», «Мэри Поппинс отдыхает!», «Благодарим за позитив! Вы восхитительны», «Вы прямо весна! Яркая, красивая».

Фото: Instagram

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