52-летняя Алика Смехова примерила роковой образ и восхитила Сеть

Смехова позирует в дерзком аутфите, выстроенном вокруг классического однобортного блейзера с акцентом на талии. Надета деталь поверх бра с перекрещивающимися бретелями — ход, который определенно повысил градус соблазнительности. «Расслабили» look повседневные джинсы, которые органично вписались в наряд для вечера. Финальные штрихи — броские серьги, лаконичная прическа с собранными волосами и неброский мейкап.

Поклонники осыпали любимую артистку комплиментами и были щедры на самые теплые слова. «Восхитительно! Шикарно! Всегда», «Мисс Вселенная», «Вы как всегда прекрасны», «Необычное фото… Хотя для страстной Кармен фон — что надо!», «Красотка в любом ракурсе, настроении, освещении», «Ах, какая женщина!», «Очень красивая девушка», — пишут в комментариях. О других стильных образах Алики Смеховой читайте на Passion.ru.