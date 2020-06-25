52-летняя Алика Смехова похвасталась стройными ногами в ультракоротких шортах
Фото: Instagram @alika_smekhova
Смехова позирует в саду своего дома вместе с любимым питомцем, лабрадором Матильдой. Звезда смело показывает стройность во всей красе. На ней — эффектная удлиненная блузка с контрастным принтом, будто нарисованным чернилами на белом фоне. Остромодные тропические мотивы с извилистыми лианами и порхающими бабочками повторяются и на панаме, которую актриса положила рядом с собой. Дополнили тандем ультракороткие черные шорты и мюли на высоких шпильках. Финальный штрих — крупные солнцезащитные очки в духе шестидесятых.
Этот аутфит Алика Смехова выбрала для вечеринки по случаю детского Дня рождения, на которой она присутствовала в окружении подруг — Анны Семенович и певицы Славы. Для праздника актриса сменила туфли на каблуке на комфортные черные кеды и добавила яркий мейкап-акцент в виде красной помады.
В тексте поста Смехова рассказала, что ее собака недавно пережила тяжелую операцию и теперь все беды позади. Отзывчивые фолловеры пожелали питомцу здоровья, но и о комплиментах хозяйке не забыли. «Красавица!», «Мадемуазель, вы шикарны», «Выглядите вы супер» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Алики Смеховой
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