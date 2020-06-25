52-летняя Алика Смехова похвасталась стройными ногами в ультракоротких шортах

Смехова позирует в саду своего дома вместе с любимым питомцем, лабрадором Матильдой. Звезда смело показывает стройность во всей красе. На ней — эффектная удлиненная блузка с контрастным принтом, будто нарисованным чернилами на белом фоне. Остромодные тропические мотивы с извилистыми лианами и порхающими бабочками повторяются и на панаме, которую актриса положила рядом с собой. Дополнили тандем ультракороткие черные шорты и мюли на высоких шпильках. Финальный штрих — крупные солнцезащитные очки в духе шестидесятых.

Этот аутфит Алика Смехова выбрала для вечеринки по случаю детского Дня рождения, на которой она присутствовала в окружении подруг — Анны Семенович и певицы Славы. Для праздника актриса сменила туфли на каблуке на комфортные черные кеды и добавила яркий мейкап-акцент в виде красной помады.