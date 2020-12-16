49-летняя Алена Хмельницкая взбудоражила Сеть фото в дерзких кожаных брюках

Хмельницкая взбудоражила Сеть своим появлением в образе, цитирующем стиль подружки рокера. В главной роли — эффектное пальто со вставками из кожи и насыщенной алой подкладкой. Дополняют аутфит брутальные кожаные брюки свободного силуэта с высокой посадкой, зарифмованные с грубыми берцами в духе милитари. Завершил комплект объемный джемпер с контрастными белыми надписями на черном фоне. «Даже если мы внешне кажемся закрытыми и неприступными, внутри каждого из нас бьется горячее сердце. И если почаще мы будем идти навстречу друг к другу с распростертыми объятиями, тем прекраснее и добрее будет наша жизнь», — на такую мысль вдохновил звезду ее образ.

Поклонники не скупились на комплименты для любимой актрисы. «Чудесная Алена», «Роскошная!», «Великолепная! Самая красивая», «Шикарное пальто для шикарной девочки», «Супер look», «Потрясающе выглядите», «Вы красотка, что бы вы ни надели», «Как всегда великолепна», — пишут в комментариях.