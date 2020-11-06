48-летняя Дарья Повереннова похвасталась точеной фигурой в мини-шортах

«Бегать я начала 5 лет назад. Причем если бы мне сказали, что я буду бегать по 4 км каждый день, я бы рассмеялась в лицо! В школе я терпеть не могла бегать, ненавидела кроссы, всячески старалась манкировать занятия физкультурой. Став старше, считала ниже своего достоинства даже бежать за транспортом и, если позволяло время, ждала следующего автобуса» — поделилась Дарья в своем Instagram.