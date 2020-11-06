48-летняя Дарья Повереннова похвасталась точеной фигурой в мини-шортах
Фото: Instagram @dpoverennova
«Бегать я начала 5 лет назад. Причем если бы мне сказали, что я буду бегать по 4 км каждый день, я бы рассмеялась в лицо! В школе я терпеть не могла бегать, ненавидела кроссы, всячески старалась манкировать занятия физкультурой. Став старше, считала ниже своего достоинства даже бежать за транспортом и, если позволяло время, ждала следующего автобуса» — поделилась Дарья в своем Instagram.
Фото: Instagram @dpoverennova
Годы регулярных тренировок дают о себе знать: на серии свежих фото Повереннова похвасталась стройными ногами, а заодно показала, как стильно заниматься спортом. Актриса позирует в ультраяркой олимпийке в оттенке лазури, которую зарифмовала с мини-шортами и легинсами. Дополнила образ теплая шапка василькового цвета, который звезде кино определенно к лицу. Мотивацию от Дарьи оценили и поклонники. «Такая красота!», «Ножки стройные-стройные», «Такая вы ладненькая, хорошенькая», «Красавица-спортсменка» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @dpoverennova
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