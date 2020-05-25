47-летняя Повереннова в золотистой комбинации со смелым декольте блеснула на улицах города
Фото: Instagram
В новой публикации в Instagram Дарья рассказала, с каким животным себя сравнивает. «Я однозначно кошка. Привязчивая, но свободолюбивая; мягкая, но могу и укусить; домашняя, но самодостаточная» — призналась актриса.
На фото Повереннова позирует в парке с собакой случайного прохожего. Для прогулки звезда кино выбрала платье-комбинацию сияющего золотистого цвета. Длину миди в наряде компенсировало нескромное декольте и тонкие бретели. На этом актриса не остановилась и предпочла сиять еще больше — сияющий образ дополнили ботильоны на фигурном каблуке в оттенке серебристый металлик.
Фолловеры не оставили Дарью Повереннову без комплиментов. «Прекрасное и гармоничное фото», «Какое шикарное фото! Вы такая элегантная! Какое платье!», «Как всегда на все сто», «Космос!», «Обе красивы» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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