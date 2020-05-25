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47-летняя Повереннова в золотистой комбинации со смелым декольте блеснула на улицах города

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Дарья Повереннова вышла на прогулку в золотистой комбинации

Фото: Instagram

Дарья Повереннова не перестает удивлять смелыми модными экспериментами. 47-летняя актриса вышла на прогулку по городу и в буквальном смысле блеснула в образе, выстроенном вокруг металлических текстур.

В новой публикации в Instagram Дарья рассказала, с каким животным себя сравнивает. «Я однозначно кошка. Привязчивая, но свободолюбивая; мягкая, но могу и укусить; домашняя, но самодостаточная» — призналась актриса.

На фото Повереннова позирует в парке с собакой случайного прохожего. Для прогулки звезда кино выбрала платье-комбинацию сияющего золотистого цвета. Длину миди в наряде компенсировало нескромное декольте и тонкие бретели. На этом актриса не остановилась и предпочла сиять еще больше — сияющий образ дополнили ботильоны на фигурном каблуке в оттенке серебристый металлик.

Фолловеры не оставили Дарью Повереннову без комплиментов. «Прекрасное и гармоничное фото», «Какое шикарное фото! Вы такая элегантная! Какое платье!», «Как всегда на все сто», «Космос!», «Обе красивы» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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