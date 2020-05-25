47-летняя Повереннова в золотистой комбинации со смелым декольте блеснула на улицах города

Фолловеры не оставили Дарью Повереннову без комплиментов. «Прекрасное и гармоничное фото», «Какое шикарное фото! Вы такая элегантная! Какое платье!», «Как всегда на все сто», «Космос!», «Обе красивы» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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