47-летняя Повереннова в мини и на шпильках похвасталась стройными и загорелыми ногами

Поклонники оставляли десятки восхищенных комментариев под публикацией: «Девушка-весна», «Ну что тут скажешь, хороша!», «Хорошая фигура. Вам идет этот цвет. И прекрасная актриса», «И платье шикарное, и ноги видно!», «Куколка», «Ножки — огонь!». О других стильных образах Дарьи Поверенновой читайте на Passion.ru.