47-летняя Повереннова в мини и на шпильках похвасталась стройными и загорелыми ногами
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Фото: Instagram
«С верой в скорое высвобождение от карантина» — прокомментировала публикацию Повереннова. На снимке звезда позирует в мини-платье насыщенного изумрудного оттенка с V-образным вырезом и слегка объемными рукавами. Весеннее настроение образу задает яркий флористический принт. Короткая длина в комбинации с лаконичными босоножками на запредельно высоких шпильках подчеркнули стройные ноги актрисы.
Поклонники оставляли десятки восхищенных комментариев под публикацией: «Девушка-весна», «Ну что тут скажешь, хороша!», «Хорошая фигура. Вам идет этот цвет. И прекрасная актриса», «И платье шикарное, и ноги видно!», «Куколка», «Ножки — огонь!». О других стильных образах Дарьи Поверенновой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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