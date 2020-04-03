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47-летняя Повереннова в мини и на шпильках похвасталась стройными и загорелыми ногами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Дарья Повереннова в период самоизоляции продолжет радовать поклонников яркими фото. 47-летняя актриса удивила Сеть снимком в мини-платье и похвасталась загорелыми и бесконечно длинными ногами.

«С верой в скорое высвобождение от карантина» — прокомментировала публикацию Повереннова. На снимке звезда позирует в мини-платье насыщенного изумрудного оттенка с V-образным вырезом и слегка объемными рукавами. Весеннее настроение образу задает яркий флористический принт. Короткая длина в комбинации с лаконичными босоножками на запредельно высоких шпильках подчеркнули стройные ноги актрисы.

Фото: Instagram

Поклонники оставляли десятки восхищенных комментариев под публикацией: «Девушка-весна», «Ну что тут скажешь, хороша!», «Хорошая фигура. Вам идет этот цвет. И прекрасная актриса», «И платье шикарное, и ноги видно!», «Куколка», «Ножки — огонь!». О других стильных образах Дарьи Поверенновой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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