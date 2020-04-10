47-летняя Повереннова в коротком топе и прозрачной юбке похвасталась фигурой на архивном фото

Образ Поверенновой восхитил поклонников. «Вы в этом образе очень красивая!», «Как красная роза, всегда шикарна», «Экстравагантно», «Дарья, вы как всегда прекрасны», «Красный цвет вам идет», «Шикарный наряд», «Это просто бомба, очень круто!» — комментируют фолловеры.

Фото: Instagram

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