47-летняя Повереннова в коротком топе и прозрачной юбке похвасталась фигурой на архивном фото
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Как же я люблю минимализм в одежде и в сочетании цветов. Стараюсь соблюдать такое правило: не более трёх цветов в одном туалете» — поделилась Дарья в своей новой публикации в Instagram.
Look актрисы выстроен вокруг двух цветов. Повереннова позирует на крыше дома в коротком топе пламенно-красного цвета с нескромным декольте, который дополнен классическим блейзером в тон. Эффектной деталью образа стала юбка-миди из прозрачной сетки в горошек, подчеркнувшая стройные ноги звезды. Завершили аутфит черные туфли на фигурном каблуке с контрастной деталью. «Сейчас бы прогуляться по московским крышам! Да что по крышам! По улицам Москвы бы пройтись! Но нет, сидим дома, не ропщем» — пишет актриса.
Образ Поверенновой восхитил поклонников. «Вы в этом образе очень красивая!», «Как красная роза, всегда шикарна», «Экстравагантно», «Дарья, вы как всегда прекрасны», «Красный цвет вам идет», «Шикарный наряд», «Это просто бомба, очень круто!» — комментируют фолловеры.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!