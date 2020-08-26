44-летняя Елена Захарова похвасталась точеной фигурой в коротких шортах цвета мела

Захарова позирует на фоне морских пейзажей, демонстрируя свежий золотистый загар. Образ звезды кино выстроен вокруг светлых оттенков. На ней — молочно-белый кроп-топ из нежного хлопкового шитья с рукавами-фонариками, открытой линией плеч и оборками. Его Елена зарифмовала с шортами цвета мела с высокой посадкой и нескромной длиной. Вау-зффект расслабленного пляжного аутфита поддержали открытые стройные ноги и тонкая талия. Романтичный образ дополнила прическа с частично убранными назад волосами и мягкими локонами и яркий мейкап с горячо любимой актрисой помадой цвета фуксии.