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44-летняя Елена Захарова похвасталась точеной фигурой в коротких шортах цвета мела

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Елена Захарова

Фото: Instagram @lenazaharova57

Елена Захарова не перестает дразнить поклонников яркими фото с отпуска, который проводит в теплом Крыму. 44-летняя актриса похвасталась точеной фигурой, надев наряд максимально смелой длины.

Захарова позирует на фоне морских пейзажей, демонстрируя свежий золотистый загар. Образ звезды кино выстроен вокруг светлых оттенков. На ней — молочно-белый кроп-топ из нежного хлопкового шитья с рукавами-фонариками, открытой линией плеч и оборками. Его Елена зарифмовала с шортами цвета мела с высокой посадкой и нескромной длиной. Вау-зффект расслабленного пляжного аутфита поддержали открытые стройные ноги и тонкая талия. Романтичный образ дополнила прическа с частично убранными назад волосами и мягкими локонами и яркий мейкап с горячо любимой актрисой помадой цвета фуксии.

Елена Захарова

Фото: Instagram @lenazaharova57

Фолловерам отдохнувший вид и стильный look Захаровой пришелся по душе, и они были щедры на комплименты. «Одна фотография красивее другой», «Лена, предупреждать надо, что будете так потрясающе выглядеть! А то надо принимать сердечные капли», «Никогда не устану вами восхищаться», «Очаровательно прелестна!», «Загар классный», «Вы просто идеал женщины!», «Великолепная красавица» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @lenazaharova57

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