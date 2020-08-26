44-летняя Елена Захарова похвасталась точеной фигурой в коротких шортах цвета мела
Фото: Instagram @lenazaharova57
Захарова позирует на фоне морских пейзажей, демонстрируя свежий золотистый загар. Образ звезды кино выстроен вокруг светлых оттенков. На ней — молочно-белый кроп-топ из нежного хлопкового шитья с рукавами-фонариками, открытой линией плеч и оборками. Его Елена зарифмовала с шортами цвета мела с высокой посадкой и нескромной длиной. Вау-зффект расслабленного пляжного аутфита поддержали открытые стройные ноги и тонкая талия. Романтичный образ дополнила прическа с частично убранными назад волосами и мягкими локонами и яркий мейкап с горячо любимой актрисой помадой цвета фуксии.
Фото: Instagram @lenazaharova57
Фолловерам отдохнувший вид и стильный look Захаровой пришелся по душе, и они были щедры на комплименты. «Одна фотография красивее другой», «Лена, предупреждать надо, что будете так потрясающе выглядеть! А то надо принимать сердечные капли», «Никогда не устану вами восхищаться», «Очаровательно прелестна!», «Загар классный», «Вы просто идеал женщины!», «Великолепная красавица» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @lenazaharova57
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