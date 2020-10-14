44-летняя Елена Захарова показала, как стильно одеться в дождливую погоду

Захарова позирует в окружении пожелтевшей листвы. На ней и образ в топ пасмурному дню. Актриса примерила классическое прямое пальто цвета мокрого асфальта с английским воротником и длиной до колен. Зарифмована деталь с базовой черной водолазкой и лаконичными брюками в клетку. Завершили аутфит кожаные ботильоны цвета горького шоколада на устойчивых каблуках. «Новая роль — всегда очень волнительно, и неважно, сколько работ за плечами! Первый съемочный день — волнуются все» — заинтриговала поклонников звезда кино.

Фолловеры осыпали любимую актрису десятками восторженных комплиментов и желали удачи в новой роли. «Какая вы, Лена, прекрасная на фоне осеннего пейзажа», «Вы прекрасны в любой роли», «Красивый осенний образ», «Ну прямо девочка! И такая радостная», «Прекрасная женщина и тонкий человек», «Ух, какая! Красивая Елена» — пишут в комментариях.