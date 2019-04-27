43-летняя Шарлиз Терон появилась на премьере фильма в эффектном наряде с экстремальным декольте

На днях в Лондоне прошла премьера нового фильма с участием Шарлиз Терон «Та еще парочка». Для выхода на красную дорожку 43-летняя звезда выбрала стильный комплект от Givenchy — черный топ с воротником-стойкой, длинными рукавами и глубоким овальным декольте, под который не надела нижнее белье, и юбка цвета фуксии в пол с черным кожаным поясом-баской.