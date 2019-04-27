43-летняя Шарлиз Терон появилась на премьере фильма в эффектном наряде с экстремальным декольте

На днях в Лондоне прошла премьера нового фильма с участием Шарлиз Терон «Та еще парочка». Для выхода на красную дорожку 43-летняя звезда выбрала стильный комплект от Givenchy — черный топ с воротником-стойкой, длинными рукавами и глубоким овальным декольте, под который не надела нижнее белье, и юбка цвета фуксии в пол с черным кожаным поясом-баской.
Фото: picture alliance/dpa
Свой образ актриса дополнила бриллиантовыми украшениями Jessica McCormack, а ярким акцентом стала губная помада в тон юбке.
Фильм «Та еще парочка» повествует о женщине-кандидате на пост президента США Шарлотте Филд (Шарлиз Терон) и ее спичрайтере Фреде Фларски (Сет Роген). Романтические отношения, возникшие между героями, запустят цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба, а также поставят под угрозу карьеру кандидата на высокий пост. В широкий прокат в России эта романтическая комедия выйдет 27 июня 2019 года.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Nils Jorgensen/Globallookpress, picture alliance/dpa
Видео: YouTube/iVideos
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