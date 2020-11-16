43-летняя Инна Маликова подразнила фанатов стройными ногами в кожаной мини-юбке

Маликова подразнила поклонников монохромным total образом, выстроенным вокруг кожаной мини-юбки с асимметричным низом. Замиксована дерзкая деталь с базовой водолазкой, а скрепила союз гиперобъемная укороченная куртка-бомбер. Венчают образ ботильоны на каблуках из замши орехового цвета, которые привлекли еще больше внимания к стройным ногам певицы. Финальный штрих — узнаваемая модель сумки от Hermès. «Главное — не поддаваться серой промозглой погоде и холодам. Одеваем все самое лучшее и радуем себя и своих близких», — подбодрила подписчиков Инна.

Поклонники были щедры на комплименты. «Какая вы красавица!», «Крутой образ», «Вы как всегда прекрасны», «Принцесса», «Какие ножки у вас красивые», «Инна, вы выглядите очень молодо! И вкус, и стиль безупречны», «Статуэточка!», «Вы потрясающая! Светлая и красивая», «Стройная и красивая девочка», «Какая вы эффектная!», — пишут в комментариях.