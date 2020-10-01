42-летняя Николь Шерзингер подразнила фанатов фото в «тесном» платье цвета аметиста

Звезда подразнила поклонников серией новых снимков в своем Instagram, на которых позирует в состоянии полной бьюти-готовности. На ней — супероблегающее силуэтное платье без бретелей, полностью усыпанное мерцающими пайетками. Аметистовому цвету наряда вторит маникюр с длинными ногтями в тон, которые певица активно демонстрирует в кадре. Дополнили образ броские украшения, мейкап с акцентом на глазах и легкими прикосновениями глиттера.