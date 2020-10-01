42-летняя Николь Шерзингер подразнила фанатов фото в «тесном» платье цвета аметиста
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Звезда подразнила поклонников серией новых снимков в своем Instagram, на которых позирует в состоянии полной бьюти-готовности. На ней — супероблегающее силуэтное платье без бретелей, полностью усыпанное мерцающими пайетками. Аметистовому цвету наряда вторит маникюр с длинными ногтями в тон, которые певица активно демонстрирует в кадре. Дополнили образ броские украшения, мейкап с акцентом на глазах и легкими прикосновениями глиттера.
Фигура Шерзингер в «тесном» наряде выглядит роскошно. В своем блоге артистка показала бекстейдж-видео со съемок телешоу, где позирует в вечернем платье и мягких домашних тапочках с меховой отделкой. Перед выходом в эфир Николь заменила их лодочками на шпильках головокружительной высоты.
Look певицы собрал сотни комплиментов. «Выглядите потрясающе!», «Пример идеальной женщины», «Богиня!», «Как же вам идет сиреневый!», «Какой красивый образ!», «Безупречное тело», «Вы как произведение искусства!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @nicolescherzinger
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