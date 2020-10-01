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42-летняя Николь Шерзингер подразнила фанатов фото в «тесном» платье цвета аметиста

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Николь Шерзингер

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Николь Шерзингер знает наверняка, как подбодрить фанатов, и для этого поднимает градус соблазнительности и яркости своих образов до предела. 42-летняя солистка The Pussycat Dolls снова сделала ставку на аппетитные формы и не прогадала — вау-эффект удался.

Звезда подразнила поклонников серией новых снимков в своем Instagram, на которых позирует в состоянии полной бьюти-готовности. На ней — супероблегающее силуэтное платье без бретелей, полностью усыпанное мерцающими пайетками. Аметистовому цвету наряда вторит маникюр с длинными ногтями в тон, которые певица активно демонстрирует в кадре. Дополнили образ броские украшения, мейкап с акцентом на глазах и легкими прикосновениями глиттера.

Николь Шерзингер / Instagram @nicolescherzinger

Фигура Шерзингер в «тесном» наряде выглядит роскошно. В своем блоге артистка показала бекстейдж-видео со съемок телешоу, где позирует в вечернем платье и мягких домашних тапочках с меховой отделкой. Перед выходом в эфир Николь заменила их лодочками на шпильках головокружительной высоты.

Николь Шерзингер / Instagram @nicolescherzinger

Look певицы собрал сотни комплиментов. «Выглядите потрясающе!», «Пример идеальной женщины», «Богиня!», «Как же вам идет сиреневый!», «Какой красивый образ!», «Безупречное тело», «Вы как произведение искусства!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @nicolescherzinger

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