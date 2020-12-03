42-летняя Николь Шерзингер блеснула стальным прессом в диско-топе с пайетками

Образ Шерзингер выстроен вокруг насыщенного цвета граната, пламенно-рыжего и тысяч мерцающих пайеток. На ней — эффектный топ, цитирующий тенденции восьмидесятых с их повышенным вниманием к объемным острым плечам и блеску. Дополняет деталь эффектная силуэтная макси-юбка с нескромным разрезом от бедра, который поставил акцент на стройные ноги артистки. Завершили look яркие босоножки цвета серебристый металлик и как всегда броские украшения.

Поклонники не скупились на комплименты для любимой исполнительницы. «Потрясающая красотка», «Вы выглядите невероятно», «Я восхищаюсь тем, насколько точно ваш маникюр всегда подобран под образ», «Наряд великолепный!», «Как можно сосредоточиться на просмотре шоу, если вы такая красотка?!», «Сияете снаружи и изнутри», — пишут в комментариях.