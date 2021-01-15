41-летняя Кейт Хадсон показала, как носить мини и выглядеть неотразимо
Фото: Globallook
На этот раз Хадсон сменила леггинсы и спортивный топ на дерзкий образ в черном цвете. Актриса показала образ, в котором она была на видео-встрече в Zoom. Образ выстроен вокруг силуэтного жакета с нескромным фигурным декольте, который стильно зарифмован с акцентным поясом из лакированной кожи. Бесконечные и стройные ноги подчеркнуты юбкой длины мини и колготками в горошек, а финальными штрихами стали эффектные туфли-слингбэки на шпильках и броские серьги а-ля винтаж.
Поклонники буквально осыпали любимую актрису комплиментами, выражая свое восхищение. «Выглядите потрясающе!», «Какой стильный образ!», «Великолепная леди», «Прекрасно, Кейт!», «Вы можете надеть бумажный пакет и все равно будете выглядеть невероятно! Бомбический аутфит», «Самая красивая женщина в мире», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @katehudson/ Globallook
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