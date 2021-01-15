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41-летняя Кейт Хадсон показала, как носить мини и выглядеть неотразимо

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Кейт Хадсон

Фото: Globallook

Многодетная мама Кейт Хадсон успевает все: заниматься карьерой, детьми, вести блог и активно тренироваться. 41-летняя актриса увлекается йогой и делится рецептами «правильных» смузи с поклонниками. А для мотивации — хвастается точеной фигурой в своем Instagram.

На этот раз Хадсон сменила леггинсы и спортивный топ на дерзкий образ в черном цвете. Актриса показала образ, в котором она была на видео-встрече в Zoom. Образ выстроен вокруг силуэтного жакета с нескромным фигурным декольте, который стильно зарифмован с акцентным поясом из лакированной кожи. Бесконечные и стройные ноги подчеркнуты юбкой длины мини и колготками в горошек, а финальными штрихами стали эффектные туфли-слингбэки на шпильках и броские серьги а-ля винтаж.

Кейт Хадсон / Instagram @katehudson

Поклонники буквально осыпали любимую актрису комплиментами, выражая свое восхищение. «Выглядите потрясающе!», «Какой стильный образ!», «Великолепная леди», «Прекрасно, Кейт!», «Вы можете надеть бумажный пакет и все равно будете выглядеть невероятно! Бомбический аутфит», «Самая красивая женщина в мире», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @katehudson/ Globallook

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