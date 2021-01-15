41-летняя Кейт Хадсон показала, как носить мини и выглядеть неотразимо

На этот раз Хадсон сменила леггинсы и спортивный топ на дерзкий образ в черном цвете. Актриса показала образ, в котором она была на видео-встрече в Zoom. Образ выстроен вокруг силуэтного жакета с нескромным фигурным декольте, который стильно зарифмован с акцентным поясом из лакированной кожи. Бесконечные и стройные ноги подчеркнуты юбкой длины мини и колготками в горошек, а финальными штрихами стали эффектные туфли-слингбэки на шпильках и броские серьги а-ля винтаж.