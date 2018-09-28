37-летняя Ким Кардашьян взорвала Сеть «нарядом миллионерши»

У Ким Кардашьян бесспорный талант привлекать внимание к собственной персоне. Завоевав мировую популярность своими откровенными селфи и случайно попавшими в Сеть откровенными видеороликами, звезда соцсетей на время стала примерной матерью, но надолго ее не хватило: старая добрая Ким снова демонстрирует свои прелести и носит весьма противоречивые наряды.

Из-за нового аутфита многие СМИ окрестили Ким «малышкой на миллион»: усыпанный долларовыми купюрами тренч произвел неизгладимое впечатление на папарацци, редакторов газет и журналов, обычных пользователей Сети. Тренч миссис Кардашьян Уэст дополнила эффектными аксессуарами.