36-летнюю Кейт Миддлтон раскритиковали за старомодное платье и глубокие морщины

«Это платье может стать худшим платьем Кейт за всю историю, это шокирует, ей нужная модная перезагрузка», «У меня была Барби в таком платье в 1985 году», «Оно напоминает гофрированную ленту для упаковки подарков. Это было модно в 70-х или 80-х, знаете ли», «Это одно из моих нелюбимых платьев Кейт. Напоминает мятую бумагу», «Наверное, Шарлотта фанатеет от мультфильма "Холодное сердце" и попросила маму одеться Эльзой», «Кейт, что это за платье?», — комментируют подписчики аккаунта королевской семьи.