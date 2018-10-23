36-летнюю Кейт Миддлтон раскритиковали за старомодное платье и глубокие морщины

Вчера герцог и герцогиня Кембриджские стали гостями гала-приема в честь правящих нидерландских монархов в Букингемском дворце. Образ, который выбрала Кейт Миддлтон, не понравился подданным. В Сети его назвали старомодным, не преминув указать на глубокие морщины, которыми обзавелась герцогиня в свои 36.
«Это платье может стать худшим платьем Кейт за всю историю, это шокирует, ей нужная модная перезагрузка», «У меня была Барби в таком платье в 1985 году», «Оно напоминает гофрированную ленту для упаковки подарков. Это было модно в 70-х или 80-х, знаете ли», «Это одно из моих нелюбимых платьев Кейт. Напоминает мятую бумагу», «Наверное, Шарлотта фанатеет от мультфильма "Холодное сердце" и попросила маму одеться Эльзой», «Кейт, что это за платье?», — комментируют подписчики аккаунта королевской семьи.
«Бедняжка Кейт... она выглядит старше в последнее время. Может быть, она несчастлива?», — беспокоятся комментаторы.
Не оценили в Сети и тиару «Любовный узел», которую часто надевала принцесса Диана, когда была жива, сочтя, что Кейт проигрывает предшественнице: «Она красива, но от принцессы Дианы исходило особое сияние. Королева Максима тоже красавица».
Фото: globallookpress, instagram, dailymail.co.uk