3-летний мальчик похвастался дизайнерским гардеробом за миллион рублей

На модные образы крошки-блогера родители не скупятся: в его арсенале уже есть такие бренды, как Versace, Gucci, Ralph Lauren, Burberry. Общая стоимость этого fashion-набора — £10 000 (больше миллиона рублей — прим. ред.), как сообщает Daily Mail. Правда, каждый выход в дорогих вещах сопровождается ограничениями: мама запрещает ребенку активные игры на улице. Зато малыш обожает наряжаться и уже умеет самостоятельно делать селфи.

«Я всегда спрашиваю его, хочет ли он фотографироваться, всегда прислушиваюсь к его мнению. Никогда не заставляю его что-то делать. Он действительно любит Instagram и моду»? — делится мама. Разумеется, не обходится в Сети и без хейтеров: часто родители получают шквал критики за то, что одевают ребенка не по возрасту и лишают его беззаботного детства из-за дорогой одежды. Зато маленькую звезду Instagram сразу заметили бренды-рекламодатели, которые часто сотрудничают с семьей Эленсио.