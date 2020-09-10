24-летняя австралийка запустила линейку купальников и заработала миллионы

Проект стал абсолютным попаданием в цель. Число покупательниц в маленьком интернет-магазине Тары увеличивалось с каждым днем. За 3 года местный австралийский бренд превратился в крупную и успешно развивающуюся компанию с оборотом в $3 миллиона ежегодно, а ее основательница пошла в тридцатку самых влиятельных бизнесвумен в категории до 30 лет. Сегодня среди поклонниц купальников Тары — Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие.