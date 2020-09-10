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24-летняя австралийка запустила линейку купальников и заработала миллионы

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Основательница бренда купальников Тара Сарджент

Фото: Instagram @tarajjane

24-летняя Тара Сарджент решила что-то изменить в своей жизни, но и предположить не могла, что ее хобби сможет набрать такие обороты. Австралийка начала самостоятельно шить одежду для пляжа, а уже через несколько лет стала владелицей компании с многомиллионным оборотом.

Все началось с накопленного капитала в $10 000 (около 752 тысяч рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), которые были отложены на путешествие. На них девушка запустила собственное дело, которое на старте ограничивалось узкой линейкой купальников. Модели она шила самостоятельно, в переоборудованной под мастерскую прачечной в родительском доме.

Идея появилась после наблюдения за предложением на рынке, где Тара увидела явный пробел. В нем, по мнению дизайнера, не хватало качественных соблазнительных бикини, которые служили бы несколько сезонов и отлично подходили девушкам с любым телосложением. «Моя задача — создать такие купальники, чтобы в них женщины чувствовали максимальную уверенность в себе» — цитирует Сарджент Daily Mail.

Купальник бренда Тары Сарджент

Фото: Instagram @tarajjane

Проект стал абсолютным попаданием в цель. Число покупательниц в маленьком интернет-магазине Тары увеличивалось с каждым днем. За 3 года местный австралийский бренд превратился в крупную и успешно развивающуюся компанию с оборотом в $3 миллиона ежегодно, а ее основательница пошла в тридцатку самых влиятельных бизнесвумен в категории до 30 лет. Сегодня среди поклонниц купальников Тары — Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие.

Фото: Instagram @tarajjane

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