21-летняя студентка сколотила целое состояние на продаже пижам

Идея создания собственной линейки пижам появилась у Бриджетт Биднер в июне 2018 года — тогда же она и перешла к активным действиям. Девушка поставила задачу сделать продукцию качественной, стильной и при этом доступной. У нее не было ни малейшего представления, как и с чего начать, и она просто искала фабрики в Сети и затем самостоятельно посещала их офисы, подбирала материалы и фасоны. После запуска производства студентка использовала родительский дом как склад, пока коробки не заполонили все пространство.

Дело продвигалось методом проб и ошибок. «Я заручилась помощью консультанта, чтобы расширить бизнес, использовала социальные сети, чтобы иметь связь с владельцами брендов, которые знают, что делают» — цитирует Бриджетт Daily Mail. Два месяца девушка искала вдохновение, обдумывала фасоны и концепцию марки, в чем полагалась на свой вкус. Идеальная вещь Биднер — простая, но с шиком, и легкий однотонный атлас отвечал этим параметрам.