21-летняя студентка сколотила целое состояние на продаже пижам
Фото: Instagram
Идея создания собственной линейки пижам появилась у Бриджетт Биднер в июне 2018 года — тогда же она и перешла к активным действиям. Девушка поставила задачу сделать продукцию качественной, стильной и при этом доступной. У нее не было ни малейшего представления, как и с чего начать, и она просто искала фабрики в Сети и затем самостоятельно посещала их офисы, подбирала материалы и фасоны. После запуска производства студентка использовала родительский дом как склад, пока коробки не заполонили все пространство.
Дело продвигалось методом проб и ошибок. «Я заручилась помощью консультанта, чтобы расширить бизнес, использовала социальные сети, чтобы иметь связь с владельцами брендов, которые знают, что делают» — цитирует Бриджетт Daily Mail. Два месяца девушка искала вдохновение, обдумывала фасоны и концепцию марки, в чем полагалась на свой вкус. Идеальная вещь Биднер — простая, но с шиком, и легкий однотонный атлас отвечал этим параметрам.
Первый коммерческий успех бренд получил после сотрудничества с инфлюенсерами, в частности, известной австралийской моделью Скай Уитли. Результатом стартовой рекламной кампании стали заработанные $5000 (около 341 000 рублей — прим. ред.) менее чем за сутки. Подогрел достижения режим всеобщей самоизоляции, когда продажи одежды для дома и сна возросли в разы. «Коронавирус оказал огромное влияние. Дом стал нашей новой реальностью, а домашняя одежда — мастхэвом» — комментирует Бриджетт.
Фото: Instagram
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