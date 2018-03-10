20-летняя Кайли Дженнер показала коллекцию баснословно дорогих сумок

20-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, известна как модель и успешная бизнес-леди. Помады под ее брендом стали крайне популярны и принесли ей немалый доход, который звезда, кажется, потратила исключительно на обувь и сумки. По крайней мере, так может показаться любому, кто заглянет в гардеробную звезды. С недавних пор шанс увидеть девичьи богатства модели может каждый. Или, скорее, каждая.