20-летняя Кайли Дженнер показала коллекцию баснословно дорогих сумок
Младшая сестра Ким Кардашьян похвасталась содержимым своей звездной гардеробной.
20-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, известна как модель и успешная бизнес-леди. Помады под ее брендом стали крайне популярны и принесли ей немалый доход, который звезда, кажется, потратила исключительно на обувь и сумки. По крайней мере, так может показаться любому, кто заглянет в гардеробную звезды. С недавних пор шанс увидеть девичьи богатства модели может каждый. Или, скорее, каждая.
На полках — сумки Chanel, Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Dior.
Легендарные Birkin — любимые сумки девушки, которых она собрала целую коллекцию — стоят от 500 тысяч за штуку.
А вы любите часто менять аксессуары?
Фото: globallookpress, instagram
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