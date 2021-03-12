10 самых обсуждаемых нарядов звезд в истории «Грэмми»

Открывает наш топ Дженнифер Лопес, которая решила брать публику не только талантом, но и глубиной декольте. После этого узнаваемый тропический принт Versace буквально взорвал все рейтинги популярности. Его триумфальное возвращение мы отмечали на Неделе моды в Милане в 2020 году. Донателла выпустила на подиум Джей Ло в эффектном платье, напоминающим то, в котором звезда покоряла «Грэмми» два десятилетия назад.