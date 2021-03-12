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10 самых обсуждаемых нарядов звезд в истории «Грэмми»

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Дженнифер Лопес, 2000 г.

Фото: Globallook

Послековидный мир с нетерпением ждет пышных церемоний и звезд, дефилирующих по алым ковровым дорожкам. Уже 14 марта мы будем наблюдать за церемонией «Грэмми», правда, с форматом организаторы до сих пор не определились. А чтобы подогреть интерес, предлагаем вспомнить 10 самых обсуждаемых нарядов знаменитостей за последние 20 лет.

Открывает наш топ Дженнифер Лопес, которая решила брать публику не только талантом, но и глубиной декольте. После этого узнаваемый тропический принт Versace буквально взорвал все рейтинги популярности. Его триумфальное возвращение мы отмечали на Неделе моды в Милане в 2020 году. Донателла выпустила на подиум Джей Ло в эффектном платье, напоминающим то, в котором звезда покоряла «Грэмми» два десятилетия назад.

Дженнифер Лопес на показе Versace, 2020 г.

Фото: Vogue.com

В авангарде любительниц эпатировать, конечно же, Леди Гага: в 2010-м она взрывала сцену в затейливом платье от Armani Prive и смотрела на всех с космической высоты своих платформ. 2012-год выдался богатым на необычные наряды. Певица Ферги пришла в абсолютно прозрачном неоновом кружеве от Jean Paul Gaultier, рэперша Cardi B — в гигантском платье-ракушке из архивных коллекций Mugler, а Ники Минаж оделась монахиней в алых шелках Versace. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram

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