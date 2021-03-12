10 самых обсуждаемых нарядов звезд в истории «Грэмми»
Фото: Globallook
Открывает наш топ Дженнифер Лопес, которая решила брать публику не только талантом, но и глубиной декольте. После этого узнаваемый тропический принт Versace буквально взорвал все рейтинги популярности. Его триумфальное возвращение мы отмечали на Неделе моды в Милане в 2020 году. Донателла выпустила на подиум Джей Ло в эффектном платье, напоминающим то, в котором звезда покоряла «Грэмми» два десятилетия назад.
Фото: Vogue.com
В авангарде любительниц эпатировать, конечно же, Леди Гага: в 2010-м она взрывала сцену в затейливом платье от Armani Prive и смотрела на всех с космической высоты своих платформ. 2012-год выдался богатым на необычные наряды. Певица Ферги пришла в абсолютно прозрачном неоновом кружеве от Jean Paul Gaultier, рэперша Cardi B — в гигантском платье-ракушке из архивных коллекций Mugler, а Ники Минаж оделась монахиней в алых шелках Versace. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram
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